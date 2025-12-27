مدیر نمایندگی ستاد دیه استان کرمان گفت: با فعال شدن پویش‌ها در فضای مجازی، میزان جذب کمک‌های مردمی نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۸۵ درصدی داشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مدیر نمایندگی ستاد دیه استان کرمان گفت: با فعال شدن پویش‌ها در فضای مجازی، میزان جذب کمک‌های مردمی و خیرین برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد در استان کرمان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۸۵ درصدی داشته است.

سید حجت‌الله موسوی قوام در نشست ستاد دیه استان کرمان، افزود: در آستانه سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، مقدمات آزادی ۶۳ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد به نیت سن آن شهید بزرگوار فراهم شده و یقین داریم روح سردار در پیشبرد این اقدام خداپسندانه یاری‌گر خواهد بود.

وی افزود: خوشبختانه در حوزه آزادی زندانیان نسبت به مدت مشابه سال گذشته جلوتر هستیم و تاکنون ۲۴۲ نفر آزاد شده‌اند و ۱۰ نفر دیگر نیز در شرف آزادی قرار دارند که با احتساب این افراد، تعداد آزادی‌ها به ۲۵۲ نفر خواهد رسید.

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان کرمان با اشاره به پیش‌بینی ستاد مرکزی تصریح کرد: پیش‌بینی ستاد مرکز تا پایان سال آزادی ۳۰۵ نفر بوده است که ان‌شاءالله تا پایان دی‌ماه به این عدد خواهیم رسید.

وی بیان کرد: تاکنون بیش از ۴۳ میلیارد تومان از محل منابع ستاد دیه استان کرمان برای آزادی زندانیان پرداخت شده است.

موسوی قوام با اشاره به آمار زندانیان واجد شرایط آزادی گفت: در حال حاضر ۴۶ نفر در اولویت آزادی قرار دارند، و این افراد مربوط به سال گذشته هستند.

وی ادامه داد: در این جلسه مصوب شد ۶۸ نفر آزاد شوند که این رقم بیش از پیش‌بینی اولیه ماست؛ از این تعداد ۳ نفر خانم و ۶۵ نفر آقا هستند.

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان کرمان خاطرنشان کرد: مجموع بدهی ۶۳ نفر از این زندانیان بیش از یک‌هزار میلیارد تومان بوده است که با همت ستاد دیه، خیرین و کمک‌های مردمی، بیش از ۸۶۵ میلیارد تومان رضایت شاکیان جلب شده و مابقی از طریق تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی و آورده خود زندانیان تأمین شده است.

وی افزود: با توجه به نقش مؤثر فضای مجازی و پویش‌های مردمی، از ابتدای سال تاکنون بیش از ۳ میلیارد تومان کمک‌های خرد مردمی جذب شده که این موضوع نقش مهمی در تسریع روند آزادی زندانیان داشته است.