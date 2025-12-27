به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، مهدیه توکلی بیان کرد: این طرح جهادی به مدت ۲ روز با حضور ۲۸ دندانپزشک داوطلب و جهادی مؤسسه خیریه یوسف زهرا (عج) دزفول در مرکز منتخب سلامت شهدای سردشت به مدت ۲ روز در حال برگزاری است.

وی با قدردانی از حضور دندانپزشکان، دستیاران و نیرو‌های پشتیبانی این برنامه گفت: چنین اقداماتی علاوه بر گره‌گشایی از مشکلات اقشار محروم و کم‌برخوردار، رضایت الهی و نزول برکات کثیری را به همراه دارد و به یاری خدا و با مشارکت نیرو‌های داوطلب، روزبه‌روز گسترش خواهد یافت.

مسئول گروه خیریه یوسف زهرا (عج) دزفول نیز گفت: طی ۲ روز در مرکز بخش سردشت، با حضور ۲۸ دندانپزشک، ۳۸ دستیار دندانپزشک، ۱۴ نیروی فنی و پشتیبانی، یک دستگاه پورتابل رادیوگرافی و ۱۴ یونیت دندانپزشکی، خدمات رایگان برای محرومان انجام می‌شود.

منصور صلواتی‌زاده افزود: در این اردوی جهادی، به بیش از ۲۵۰ نفر از نیازمندان خدمات کامل دندانپزشکی ارائه خواهد شد.