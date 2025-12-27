معاون عملیات ویژه پلیس آگاهی پایتخت گفت: یک تعقیب و گریز پرهیجان و خطرناک در بزرگراه سعیدی تهران رقم خورد که با شلیک پلیس آگاهی و دستگیری راننده متخلف پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ کارآگاه مرتضی ایمانی گفت:کارآگاهان گشت پلیس آگاهی هنگام گشت‌زنی در بزرگراه سعیدی متوجه حرکت مارپیچ، سرعت غیرمجاز و حرکات بسیار خطرناک یک دستگاه خودروی سواری شدند که جان شهروندان را به‌شدت تهدید می‌کرد.

وی افزود: با صدور دستور ایست از طریق آژیر و بلندگو، راننده نه‌تنها توجهی به اخطار‌های پلیس نکرد، بلکه با ادامه فرار، باعث ایجاد اختلال در تردد، خسارت به خودرو‌های عبوری و اعتراض شهروندان شد و حتی در اقدامی خطرناک، اقدام به پرتاب اشیاء به بیرون از خودرو کرد.

معاون عملیات ویژه پلیس آگاهی پایتخت ادامه داد: با توجه به شرایط بحرانی و احتمال وقوع حادثه برای شهروندان، کارآگاهان پلیس مطابق با قانون به‌کارگیری سلاح ابتدا اقدام به شلیک تیر هوایی کرده و پس از بی‌توجهی راننده، با هدف متوقف‌سازی خودرو، لاستیک‌های عقب را هدف قرار دادند.

سرهنگ ایمانی گفت: خودروی متخلف در نهایت به‌دلیل آسیب به لاستیک‌ها در محدوده محله ۱۳ آبان متوقف و راننده آن بدون هیچ‌گونه خسارت جانی دستگیر شد.

وی گفت: راننده دارای سابقه حمل و فروش مواد مخدر است، پس از دستگیری برای طی مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.