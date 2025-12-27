مسابقات فوتبال تیم‌های پیکان و خیبر، بازی‌های مهم باشگاه‌های داخلی و خارجی، سه بازی از باشگاه‌های انگلیس و ایتالیا، فوتبال نیجریه و تونس، فوتبال چلسی و استون ویل و رقابت سپاهان و چادرملو، از شبکه‌های سه و ورزش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه ورزش در چارچوب رقابت‌های هفته پانزدهم فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور، امروز از ساعت ۱۵:۳۰، دیدار بین پیکان تهران و خیبر خرم آباد را با گزارشگری عایرضا دهقانی و به صورت زنده پخش می کند.

خیبری‌ها با ۲۰ امتیاز در رتبه ۷ جدول قرار دارد و پیکان با ۱۴ امتیاز در رتبه ۱۲ جدول قرار دارد.

گروه ورزش شبکه سه برای طول هفته بازی‌های مهم باشگاه‌های داخلی و خارجی را برای پخش انتخاب کرده است که طبق برنامه ذیل پخش می شود.

شنبه ۶ دی

ناتینگهام فارست - منچستر سیتی ساعت ۱۶:۰۰

آرسنال - برایتون ساعت ۱۸:۳۰

پیزا - یوونتوس ساعت ۲۳:۱۵

یکشنبه ۷ دی

استقلال - گل گهر سیرجان ساعت ۱۵:۴۵

آتلانتا - اینتر ساعت ۲۳:۱۵

دوشنبه برنامه تحلیلی فوتبال برتر

سه شنبه ۹ دی

ارسنال - استون ویلا ساعت ۲۳:۳۰

چهارشنبه ۱۰ دی

فولاد مبارکه سپاهان - استقلال

شبکه سه امروز همچنین سه بازی از باشگاه‌های انگلیس و ایتالیا را به صورت زنده پخش می‌کند.

امشب سه بازی از باشگاه‌های انگلیس بین تیم‌های ناتینگهام فارست - منچستر سیتی و آرسنال - برایتون از هفته هجدهم لیگ جزیره و یک بازی از هفته هفدهم­ لیگ ایتالیا بین تیم‌های پیزا و یوونتوس از برنامه «گزارش ورزشی»، به صورت زنده پخش می‌شود.

بازی اول ساعت ۱۶:۰۰ بین تیم‌های ناتینگهام فارست و منچستر سیتی در ورزشگاه City Ground شهر ناتینگهام انگلیس با گزارش رضا جعفری برگزار می‌شود. بلافاصله بعد از این بازی دو تیم آرسنال و برایتون در ورزشگاه امارات همدیگر رو ملاقات می‌کنند که این بازی ساعت ۱۸:۳۰ آغاز می‌شود و پیمان یوسفی گزارشگر این بازی خواهد بود.

دو تیم ایتالیایی پیزا و یوونتوس هم ساعت ۲۳:۱۵ در شهر پیزا ایتالیا­ و ورزشگاه Arena Garibaldi-Romeo Anconetani­ با هم دیدار می‌کنند که این مسابقه با گزارش علیرضا علیفر پخش می‌شود.

­

شبکه ورزش در چارچوب رقابت‌های هفته دوم فوتبال جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۵، امشب از ساعت ۲۳:۳۰ دیدار بین نیجریه و تونس را در قالب برنامه «لذت فوتبال» و به صورت مستقیم و با گزارشگری میثم محمدزاده پخش می کند.

تونس و نیجریه در این گروه از رقابت‌ها تاکنون هرکدام با یک بازی و تعداد گل بیشتر تونس به ترتیب در رده اول و دوم جدول قرار دارند.

جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۵، معتبرترین تورنمنت فوتبال قاره سیاه از ۳۰ آذر تا ۲۸ دی در ۶ گروه ۴ تیمی در مراکش برگزار می‌شود و در انتظار قدرت نمایی مدعیان پیش از جام جهانی ۲۰۲۶ است.

شبکه ورزش در دیداری حساس از چارچوب هفته هجدهم فصل ۲۶ـ ۲۰۲۵ لیگ برتر انگلیس، جدال بین دو تیم چلسی و استون ویلا را امشب از ساعت ۲۱ با گزارشگری نیما تاجیک و به صورت زنده پوشش می‌دهد.

تقابل امشب چلسی و استون ویلا، نبرد بین تیم‌های چهارم و سوم جدول لیگ برتر انگلیس است.

شبکه ورزش در چارچوب رقابت‌های هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، امروز از ساعت ۱۷:۳۰، حساس‌ترین دیدار هفته بین دو تیم سپاهان اصفهان و چادرملو یزد را با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پوشش می‌دهد.

تیم فوتبال چادر ملو اردکان یزد در این فصل توانسته جایگاه سوم در جدول رده بندی را کسب کند و به دنبال کسب پیروزی در خانه حریف است.

سپاهان نیز در حال حاضر در رتبه دوم جدول قرار دارد و پیروزی در این دیدار، بهترین فرصت برای بازگشت به صدر جدول است.