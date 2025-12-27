پخش زنده
امروز: -
مسابقات فوتبال تیمهای پیکان و خیبر، بازیهای مهم باشگاههای داخلی و خارجی، سه بازی از باشگاههای انگلیس و ایتالیا، فوتبال نیجریه و تونس، فوتبال چلسی و استون ویل و رقابت سپاهان و چادرملو، از شبکههای سه و ورزش پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه ورزش در چارچوب رقابتهای هفته پانزدهم فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور، امروز از ساعت ۱۵:۳۰، دیدار بین پیکان تهران و خیبر خرم آباد را با گزارشگری عایرضا دهقانی و به صورت زنده پخش می کند.
خیبریها با ۲۰ امتیاز در رتبه ۷ جدول قرار دارد و پیکان با ۱۴ امتیاز در رتبه ۱۲ جدول قرار دارد.
گروه ورزش شبکه سه برای طول هفته بازیهای مهم باشگاههای داخلی و خارجی را برای پخش انتخاب کرده است که طبق برنامه ذیل پخش می شود.
شنبه ۶ دی
ناتینگهام فارست - منچستر سیتی ساعت ۱۶:۰۰
آرسنال - برایتون ساعت ۱۸:۳۰
پیزا - یوونتوس ساعت ۲۳:۱۵
یکشنبه ۷ دی
استقلال - گل گهر سیرجان ساعت ۱۵:۴۵
آتلانتا - اینتر ساعت ۲۳:۱۵
دوشنبه برنامه تحلیلی فوتبال برتر
سه شنبه ۹ دی
ارسنال - استون ویلا ساعت ۲۳:۳۰
چهارشنبه ۱۰ دی
فولاد مبارکه سپاهان - استقلال
شبکه سه امروز همچنین سه بازی از باشگاههای انگلیس و ایتالیا را به صورت زنده پخش میکند.
امشب سه بازی از باشگاههای انگلیس بین تیمهای ناتینگهام فارست - منچستر سیتی و آرسنال - برایتون از هفته هجدهم لیگ جزیره و یک بازی از هفته هفدهم لیگ ایتالیا بین تیمهای پیزا و یوونتوس از برنامه «گزارش ورزشی»، به صورت زنده پخش میشود.
بازی اول ساعت ۱۶:۰۰ بین تیمهای ناتینگهام فارست و منچستر سیتی در ورزشگاه City Ground شهر ناتینگهام انگلیس با گزارش رضا جعفری برگزار میشود. بلافاصله بعد از این بازی دو تیم آرسنال و برایتون در ورزشگاه امارات همدیگر رو ملاقات میکنند که این بازی ساعت ۱۸:۳۰ آغاز میشود و پیمان یوسفی گزارشگر این بازی خواهد بود.
دو تیم ایتالیایی پیزا و یوونتوس هم ساعت ۲۳:۱۵ در شهر پیزا ایتالیا و ورزشگاه Arena Garibaldi-Romeo Anconetani با هم دیدار میکنند که این مسابقه با گزارش علیرضا علیفر پخش میشود.
شبکه ورزش در چارچوب رقابتهای هفته دوم فوتبال جام ملتهای آفریقا ۲۰۲۵، امشب از ساعت ۲۳:۳۰ دیدار بین نیجریه و تونس را در قالب برنامه «لذت فوتبال» و به صورت مستقیم و با گزارشگری میثم محمدزاده پخش می کند.
تونس و نیجریه در این گروه از رقابتها تاکنون هرکدام با یک بازی و تعداد گل بیشتر تونس به ترتیب در رده اول و دوم جدول قرار دارند.
جام ملتهای آفریقا ۲۰۲۵، معتبرترین تورنمنت فوتبال قاره سیاه از ۳۰ آذر تا ۲۸ دی در ۶ گروه ۴ تیمی در مراکش برگزار میشود و در انتظار قدرت نمایی مدعیان پیش از جام جهانی ۲۰۲۶ است.
شبکه ورزش در دیداری حساس از چارچوب هفته هجدهم فصل ۲۶ـ ۲۰۲۵ لیگ برتر انگلیس، جدال بین دو تیم چلسی و استون ویلا را امشب از ساعت ۲۱ با گزارشگری نیما تاجیک و به صورت زنده پوشش میدهد.
تقابل امشب چلسی و استون ویلا، نبرد بین تیمهای چهارم و سوم جدول لیگ برتر انگلیس است.
شبکه ورزش در چارچوب رقابتهای هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور، امروز از ساعت ۱۷:۳۰، حساسترین دیدار هفته بین دو تیم سپاهان اصفهان و چادرملو یزد را با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پوشش میدهد.
تیم فوتبال چادر ملو اردکان یزد در این فصل توانسته جایگاه سوم در جدول رده بندی را کسب کند و به دنبال کسب پیروزی در خانه حریف است.
سپاهان نیز در حال حاضر در رتبه دوم جدول قرار دارد و پیروزی در این دیدار، بهترین فرصت برای بازگشت به صدر جدول است.