به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرمانده انتظامی شهرستان پلدشت گفت: در پی وقوع سرقت منزل در این شهرستان و به سرقت رفتن اموالی شامل طلاجات وارز خارجی باارزش تقریبی ۷ میلیارد تومان موضوع به لحاظ حساسیت در اختیار تیم تخصصی پلیس آگاهی شهرستان قرارگرفت.

سرهنگ ابراهیم اسماعیل زادگان خاطر نشان کرد: پس از تحقیقات جامع واقدامات اطلاعاتی و فنی و تلاش شبانه روزی عوامل آگاهی. سارق طی عملیاتی در شهرستان‌های همجوار دستگیر و پس از اعتراف با تشکیل پرونده به مقام قضایی معرفی و روانه زندان شد.

وی گفت: در این رابطه یک مالخر و همدست شناسایی شده است.