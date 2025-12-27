مدیر کل هواشناسی استان کردستان از ورود سامانه پر قدرت بارشی به منطقه و به‌دنبال آن کاهش محسوس دما خبر داد.

ورود سامانه پرقدرت بارشی به کردستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، مدیر کل هواشناسی کردستان می‌گوید: فعالیت این سامانه موجب بارش برف و باران به ویژه در مناطق غربی می‌شود.

صدیقی اظهار داشت: سامانه‌ی دیگری از سه‌شنبه وارد استان خواهد شد و علاوه بر بارش، کاهش دما را تا پایان هفته به دنبال دارد.

وی با اشاره به صدور هشداربرای این سامانه بارشی افزود: علاوه بر کاهش محسوس دما، در برخی ساعات وزش باد شدید و کولاک برف را شاهد خواهیم بود.

مدیر کل هواشناسی کردستان اضافه کرد: میزان بارش‌ها به‌ویژه در نیمه غربی استان قابل توجه و سنگین پیش‌بینی می‌شود که همین امر مشکلات جدی در تردد شهری و بین‌شهری و انسداد راه‌های روستایی و بین‌شهری را به دنبال دارد و لازم است رانندگان و مسافران، تمهیدات لازم را در نظرداشته‌باشند.

اوج فعالیت سامانه از صبح فردا تا بعدازظهر و اوایل شب خواهد بود.

با توجه به پیش‌بینی بارش برف و کولاک، راهداری هم با بکارگیری نیرو‌ها و تجهیزات لازم، آماده خدمات‌رسانی به مسافران و رانندگان است.

معاون راهداری اداره کل حمل و نقل جاده ایی استان می‌گوید: ۴۰۰ نفر در قالب ۳۶ اکیپ، عملیات راهداری را در محور‌های مواصلاتی استان بر عهده دارند.

محمودی اضافه کرد: کردستان با داشتن ۳۶ پایگاه راهداری شامل ۱۰ پایگاه مرکزی و ۲۶ پایگاه فرعی، برای مدیریت شرایط زمستانی آمادگی لازم را دارد.

معاون خدمات شهری شهرداری سنندج هم از آمادگی اکیپ‌های درون شهری برای برف‌روبی و خدمت‌رسانی به مردم خبر داد.