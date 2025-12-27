رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان از اجرای آزمایشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا سال ۱۴۰۴ از ۱۴ دی‌ماه جاری به مدت ۲۰ روز در بخش‌هایی از شهر قیدار و روستاهای منتخب شهرستان خدابنده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ خداوردی با اعلام این خبر گفت: سرشماری ثبتی‌مبنا به‌عنوان روشی نوین در نظام آماری کشور، با هدف تولید آمارهای دقیق، به‌روز و کم‌هزینه در حوزه جمعیت و مسکن اجرا می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان افزود: در این روش، داده‌ها عمدتاً بر پایه ثبت‌های اداری دستگاه‌ها و با استفاده از منابع اطلاعاتی مختلف تولید می‌شود و در کنار آن، اطلاعات میدانی و پرسشنامه‌های الکترونیکی برای تکمیل و ارتقای کیفیت داده‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به محدوده اجرای طرح در استان زنجان گفت: در مرحله آزمایشی، حدود یک‌هزار و ۵۰۰ خانوار در شهر قیدار و حدود ۹۰۰ خانوار در دهستان خرارود و روستاهای منتخب شهرستان خدابنده به‌صورت آزمایشی مورد سرشماری قرار می‌گیرند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان هدف از اجرای این آزمایش را سنجش کیفیت و پوشش داده‌های ثبتی و مکانی، ارزیابی دقت اطلاعات دستگاه‌های اجرایی، شناسایی نقاط ضعف احتمالی، آزمون میدانی روش‌های اجرا، بررسی میزان پاسخ‌گویی خانوارها و برآورد زمان و هزینه‌های اجرایی سرشماری عنوان کرد.

وی در پایان با اشاره به رویکرد مرکز آمار ایران گفت: در سرشماری‌های آینده، روش ثبتی‌مبنا به‌صورت تدریجی و در ترکیب با نمونه‌گیری اجرا خواهد شد که این رویکرد می‌تواند نقش مؤثری در بهبود برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های کلان کشور ایفا کند.