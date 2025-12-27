به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ محمد رستمی گفت: ماموران این فرماندهی به یک دستگاه کامیون جک مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: پس از بازرسی از این خودرو، ۶۵۰ کیلوگرم میوه خارجی کشف و راننده برای چشم پوشی ماموران از اعمال قانون و رهایی خود، قثد داشت دو قطعه ربع سکه را به عنوان رشوه به ماموران پرداخت کند.

فرمانده انتظامی لارستان بیان کرد: رشوه با عزت نفس و صحت عمل پلیس، رد، کالای قاچاق به ارزش ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کشف و متهم نیز برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.