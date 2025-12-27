پخش زنده
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران از کشف یک هزار و ۵۲ دستگاه سرخ کن قاچاق خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ کارآگاه «مهدی افشاری» گفت: با انجام اقدامات فنی و پلیسی مامورین این پلیس موفق به کشف انبار کالای قاچاق در جنوب تهران شدند.
وی ادامه داد: در پی اقدامات اطلاعاتی مشخص گردید مقادیری کالای قاچاق خارجی در انباری در شورآباد تخلیه و نگهداری میشود که کالای خارجی را توسط خودروهای شوتی از شهرهای جنوبی به اطراف تهران منتقل و سپس توسط وانت به این مکان منتقل و توزیع مینماید.
سرهنگ افشاری افزود: مامورین این پلیس محل موصوف را بازرسی که مشخص شد محل انبار کالاهای بازرگانی بوده که کالاها در سامانهها ثبت نگردیده و مشاهده مینمایند مقادیر انبوهی لوازم خانگی خارجی در محل نگهداری که طی استعلامات گمرکی مشخص گردید اسناد گمرکی مربوط به سالهای گذشته میباشد.
این مقام انتظامی افزود: کالاها شامل: یک هزار و ۵۲ دستگاه سرخ کن قاچاق بوده که پرونده قضایی مربوطه تشکیل و به همراه متهم به مرجع قضائی معرفی گردید.
این مقام پلیس ارزش ریالی اموال کشف شده را ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعلام کردهاند.