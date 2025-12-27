به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، علی قندعلی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مسجدسلیمان اظهار کرد: این کارگاه به همت کانون مداحان مسجدسلیمان و با همکاری اداره تبلیغات اسلامی، شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مسجدسلیمان، دفتر امام جمعه، فرمانداری، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای هیئت‌های مذهبی شهرستان برگزار شد و با استقبال گسترده علاقه‌مندان همراه بود.

وی با اشاره به سطح کیفی و محتوایی این دوره افزود: در این کارگاه، مهدی منصوری از مداحان مطرح کشور و همچنین رسول فغانی‌پور و عباس جوادی به تدریس مباحث تخصصی از جمله اصول و فنون مداحی، اخلاق مداحی، محتواشناسی و شیوه‌های صحیح اوج‌گیری در اجرای آئینی پرداختند که نقش مهمی در ارتقای سطح کیفی مداحان داشت.

حجت‌الاسلام قندعلی با قدردانی ویژه از حامیان این برنامه تصریح کرد: مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مسجدسلیمان با نگاه فرهنگی و حمایت‌های مؤثر خود زمینه برگزاری این کارگاه را فراهم کرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی مسجدسلیمان یادآور شد: از همکاران اداره تبلیغات اسلامی و تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌های همکار که با تعامل و تلاش دلسوزانه در برگزاری هرچه بهتر این کارگاه نقش‌آفرینی کردند، قدردانی می‌کنم. همچنین در پایان این دوره سه‌روزه، به تمامی شرکت‌کنندگان گواهی پایان دوره مداحی اعطا شد.