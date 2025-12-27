جلسه شورای اداری استان همدان به منظور بررسی نقشه تحول و پیشرفت استان همدان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، استاندار همدان در این نشست گفت: دستگاه‌ها موظف به اجرای نقشه تحول استان و تمرکز بر گردشگری، مسکن و انرژی خورشیدی هستند.

حمید ملانوری شمسی با اشاره به اینکه ۵ هزار و ۷۶۰ متقاضی مسکن ملی در این استان، در دهک یک تا ۴ قرار دارند، گفت: مدیران موظفند، تامین و تکمیل مسکن این افراد و نیرو‌های مسلح بدون مسکن را در اولویت قرار دهند.

او بر درک اهمیت گردشگری از سوی همه مسئولان، با توجه به ظرفیت‌های این حوزه در استان، برای رفع مشکلات و پیشرفت و توسعه تاکید کرد.

استاندار همدان با اشاره به اینکه سالانه ۷۰۰ هزار نفر از غار علیصدر دیدن می‌کنند، خواستار برنامه ریزی برای بهره مندی کامل از ظرفیت‌های گردشگری، اقامت بیشتر گردشگران و بازدید از جاذبه‌های گردشگری استان تاکید کرد.

حمید ملانوری شمسی افزود: همه دستگاه‌ها و ادارات، مدیریت محله محور را در دستور کار قرار دهد و وظیفه خود را در قبال اجرای این طرح و رفع مشکلات مردم در حوزه تخصصی خود انجام دهد.

او بر صرفه جویی بیش از پیش در مصرف آب، به ویژه در بخش کشاورزی، حفاظت از محیط زیست و تقویت گردشگری تاکید کرد و برنامه محور بودن را برای همه مسئولان ضروری دانست.

استاندار همدان با اشاره به اینکه از ۱۱۱ فضای آموزشی در دست ساخت استان، ۴۲ مورد تکمیل شده و تا مهر سال آینده همه طرح‌ها تکمیل خواهد شد، بر ممنوعیت تغییر کاربری نمازخانه‌های مدارس تاکید کرد.

حمید ملانوری شمسی همچنین از اعطای مجوز ایجاد ۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات و ساخت ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان خبر داد و گفت: نیروگاه‌های خورشیدی باید در پشت بام همه ادارات ایجاد شود.

او بر تشکیل قرارگاه‌های تخصصی برای رفع مشکلات حوزه‌های مختلف با حضور کارشناسان تاکید کرد.

استاندار همدان همچنین با اشاره به اینکه، براساس ماده ۹۰ قانون انتخابات، همه دستگاه‌ها موظفند همه امکانات خود را در اختیار برگزاری انتخابات قرار دهند، گفت: همه ما وظیفه داریم افراد اصلح را برای نام نویسی و داوطلب شدن در انتخابات شورا‌های اسلامی شهر‌ها و روستا‌ها ترغیب کنیم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان هم با اشاره به اینکه، انتخاب هیئت‌های اجرایی انتخابات شورا‌های اسلامی در موعد قانونی تشکیل شد، گفت: تاکنون ۲۲ نشست با احزاب و فعالان سیاسی با هدف افزایش مشارکت، برگزار شده است.

حمزه امرایی افزود: ۸ کمیته ذیل ستاد انتخابات استان همدان تشکیل، زیرساخت‌های فناوری و آنتن دهی تقویت، ۱۲۰ دوره آموزشی طراحی و اطلس امنیت انتخابات و پدافند غیرعامل تهیه شده است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی هم، با اشاره به آغاز رینگ سوم و ۲۵۰ هکتاری شهر همدان، گفت: اجرای این طرح همه بن بست‌ها و گره‌های شهر همدان را رفع خواهد کرد.

حمیدرضا حاجی بابایی از گرفتن ماده ۲۳ بیمارستان هزار تختخوابی و افزایش ۵۰۰ هکتار زمین برای طرح هایتک خبر داد و افزود: پرداخت وام ازدواج از ماهانه ۶۵۰ نفر به ۲ هزار و ۵۰۰ نفر در ماه‌های آبان و آذر افزایش یافته است.

او همچنین با اشاره به آغاز اجرای طرح گردشگری حکمت، بین زنجان به عنوان مبدا شیخ اشراق و همدان به عنوان مبدا شیخ مشاء، تصریح کرد: با تشکیل کارگروهی از کارشناسان میراث فرهنگی و ارشاد اسلامی، اجرای این طرح که اعتبارات مناسبی هم برایش پیش بینی شده در استان پیگیری شود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی همچنین هدف بودجه امسال دولت را ترمیم معیشت، رفاه نسبی مردم و کاهش تورم دانست و گفت: از ۴۲ میلیارد دلار ارزآوری پیش بینی شده از صادرات نفت، ۳۲ میلیارد تومان محقق شده، و باید دولت را حمایت و نقاط ضعف دولت را حذف کنیم.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی هم از ادارات و دستگاه‌های مختلف خواست، در پذیرایی نشست‌ها و همایش‌ها از محصولات تولیدی داخل استان استفاده و صرفه جویی کنند.

احمد آریایی نژاد بر رسیدگی بیش از پیش به مناطق کمتر برخوردار و بانوان سرپرست خانوار و تکمیل ناحیه صنعتی سامن و شهرک صنفی، صنعتی قشلاق تاکید کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان هم با اشاره به هزار و ۹۲۳ اثر شناسایی شده و هزار و ۲۱۹ اثر ثبت شده استان در فهرست آثار ملی، گفت: در راستای نقشه جامع تحول و پیشرفت استان، ساخت ۷ بازارچه صنایع دستی آغاز و ۳ بازارچه نهاوند، ملایر و همدان تکمیل شده است.

محسن معصوم علیزاده از اقامت ۱۰ هزار و ۸۱۶ گردشگر خارجی در استان، ایجاد اشتغال مستقیم برای ۹۱ نفر، مرمت ۸۸ اثر تاریخی و پیشرفت ۶۰ درصدی ساخت موزه و مخزن غرب کشور، ۶ ماهه امسال خبر داد و افزود: ثبت جهانی سراب‌های غرب کشور شامل استان‌های همدان، لرستان و کرمانشاه به محوریت همدان در حال پیگیری است و ۹ ماهه امسال، بیش از ۳۰ میلیون دلار صادرات صنایع دستی داشته‌ایم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان هم گفت: روزانه هزار و ۵۲۰ تن پسماند خانگی، هزار و ۷۴۴ تن پسماند صنعتی و معدنی، بیش از ۱۰ هزار تن پسماند کشاورزی و حدود ۴ تن پسماند پزشکی و عفونی در استان تولید می‌شود و خودرو‌ها و گرد و غبار مهمترین آلاینده‌های هوا در استان هستند.

شهرام احمدی با اشاره به وجود ۳۰۹ گونه جانوری و هزار و ۵۴۰ گونه گیاهی در استان، افزود: قوچ ارمنی نماد گونه‌های جانوری و پونه مفرا نماد گونه‌های گیاهی استان هستند.

او همچنین از کاهش ۵۰ درصدی شمار و ۷۲ درصدی مساحت آتش سوزی‌ها در منابع طبیعی استان، ۸ ماهه امسال نسبت به پارسال خبر داد.

در این نشست، مسئولان استان همدان به ارزیابی برنامه‌های راهبردی و نقشه جامع تحول و پیشرفت استان پرداختند.

در جریان جلسه همچنین، موضوعات مرتبط با ارتقای کیفیت مدیریت اجرایی و توسعه‌ای استان بررسی و نظرات مختلف ارائه شد.