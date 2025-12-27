به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مدیرکل پدافندغیرعامل استان کرمان گفت: بارندگی‌های اخیر در مناطق مختلف استان خصوصا جنوب کرمان می‌تواند به گسترش فعالیت پشه آئدس منجر شود.

ابراهیم کریمی در تشریح احتمال گسترش فعالیت پشه آئدس پس از بارندگی های اخیر در جنوب کرمان گفت : چرخه زندگی این ناقل مهاجم زیستی بشدت به آب های راکد و رطوبت وابسته است به گونه‌ای که تخم این پشه، با حداقل رطوبت و آب می تواند بمدت زیادی زنده بماند.

مدیر کل پدافندغیرعامل استان کرمان گفت: تداوم روند بهسازی محیط‌های جمعیتی و شهری و ارتقاء مراقبت‌های فردی، اجتماعی و توجه به توصیه‌های قرارگاه پدافند زیستی استان و شهرستان‌ها و متخصصین دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز بهداشتی از مهمترین اقداماتی است که آحاد مردم باید به آن توجه تا از استقرار پشه آئدس در خانه، محله و شهرهای محل سکونت خود جلوگیری کنند.