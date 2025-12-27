به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار «مهدی افشاری»گفت: در تحقیقات انجام شده از سوی ماموران این پلیس، مشخص شد یک فردی یک موتورسیکلت لوکس را به صورت قاچاق وارد کرده و سعی دارد این وسیله نقلیه را به شکل غیرقانونی به فروش برساند.

وی ادامه داد: در تحقیقات بعدی مشخص شد که این وسیله نقلیه قاچاق در یک پارکینگ واقع در شرق تهران قرار دارد که با هماهنگی از سوی مرجع قضایی تیمی از ماموران به محل اعزام شدند.

سردار افشاری افزود: در بازرسی از پارکینگ مذکور، این موتورسیکلت لوکس خارجی، کشف شد و مشخص شد که فاقد اسناد و مدارک معتبر رسمی و قانونی است که به پارکینگ پلیس منتقل و متهم نیز دستگیر و روانه دادسرا شد.

این مقام پلیسی بابیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی خودروی مذکور را قریب به ۲ میلیارد تومان اعلام کرده‌اند.