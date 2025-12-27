نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی از سفر اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس به این شهرستان خبر داد و گفت: مشکلات اجتماعی شهرستان شادگان به صورت ویژه بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، هاشم خنفری اظهار کرد: در روز چهارشنبه دهم دی ماه اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی میهمان شهرستان شادگان خواهند بود.

وی افزود: اعضای کمیسیون به همراه مدیران سازمان‌های مرتبط با این کمیسیون از جمله مدیرانی از سازمان تأمین اجتماعی، وزارت بهداشت، وزارت تعاون، کمیته امداد به شهرستان شادگان سفر می‌کنند.

نماینده مردم شادگان ادامه داد: امیدوارم مصوبات این سفر کاهش بخش قابل توجهی از مشکلات اجتماعی و اقتصادی شهرستان شادگان را درپی دارد.

خنفری گفت: حضور اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در شهرستان شادگان، فرصت مناسبی برای رفع مشکلات مربوط به مسائل اجتماعی است که به خوبی از آن بهره برداری خواهد شد.