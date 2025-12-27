به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در راستای اجرای دستور استاندار محترم مبنی بر بازگشایی مسیر رودخانه‌های استان و اطمینان از هدایت مطلوب آب به سمت دریاچه ارومیه، فرماندار شهرستان چهاربرج به همراه حسینی مدیر امور آب و جمعی از کارشناسان امور آب استان، از مسیر رودخانه زرینه‌رود در محدوده این شهرستان بازدید میدانی به‌عمل آوردند.

در این بازدید، وضعیت بستر و حریم رودخانه، موانع احتمالی در مسیر جریان آب، نقاط حادثه‌خیز و میزان آمادگی مسیر برای عبور ایمن و پیوسته جریان آب مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.

همچنین بر لزوم رفع هرگونه انسداد، تجاوز به حریم رودخانه و ساماندهی مسیر به‌منظور مدیریت بهینه منابع آب و تحقق اهداف احیای دریاچه ارومیه تأکید شد.