پخش زنده
امروز: -
با هدف اطمینان از هدایت مطلوب آب به سمت دریاچه ارومیه فرماندار چهاربرج و مسئولان امور آب از مسیر رودخانه زرینهرود بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در راستای اجرای دستور استاندار محترم مبنی بر بازگشایی مسیر رودخانههای استان و اطمینان از هدایت مطلوب آب به سمت دریاچه ارومیه، فرماندار شهرستان چهاربرج به همراه حسینی مدیر امور آب و جمعی از کارشناسان امور آب استان، از مسیر رودخانه زرینهرود در محدوده این شهرستان بازدید میدانی بهعمل آوردند.
در این بازدید، وضعیت بستر و حریم رودخانه، موانع احتمالی در مسیر جریان آب، نقاط حادثهخیز و میزان آمادگی مسیر برای عبور ایمن و پیوسته جریان آب مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.
همچنین بر لزوم رفع هرگونه انسداد، تجاوز به حریم رودخانه و ساماندهی مسیر بهمنظور مدیریت بهینه منابع آب و تحقق اهداف احیای دریاچه ارومیه تأکید شد.