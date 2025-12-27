پخش زنده
رئیس اداره اطلاعرسانی پلیس راهور تهران بزرگ گفت: رعایت نکردن فاصله طولی میان خودروها عامل اصلی تصادفات زنجیرهای و حوادث ناگوار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ علیاصغر شریفی گفت: از ابتدای امسال تاکنون، هفت هزار و ۲۰۰ فقره تصادف منجر به خسارت، ۳۵۲ تصادف منجر به جرح و سه فقره تصادف منجر به فوت در صحنه، به دلیل رعایت نکردن فاصله طولی رخ داده است.
وی در ادامه عوامل وقوع تصادفات زنجیرهای را به چند دسته، عوامل انسانی، وسیله نقلیه، شرایط راه و محیطی تقسیم کرد و گفت: نقص فنی در سیستم ترمز و ایمنی خودرو نیز میتواند زمینهساز بسیاری از تصادفات باشد.
وی افزود: وزن وسیله نقلیه نیز اهمیت دارد؛ خودروهای سنگین به فاصله طولی بیشتری نیاز دارند، زیرا زمان توقف آنها طولانیتر است. همچنین وضعیت تایرها نقش کلیدی دارد؛ لاستیکهای فرسوده حتی با رعایت فاصله طولی، در شرایط بارندگی موجب لغزش خودرو میشوند.
به گفته وی، شرایط آبوهوایی مانند بارندگی، برف، یخزدگی و مه، نیازمند توجه ویژه رانندگان به فاصله طولی است.
سرهنگ شریفی در پایان خاطرنشان کرد: در روزهای آفتابی و خشک، فاصله طولی باید حداقل ۲ ثانیه باشد. در زمان بارندگی این فاصله باید به چهار ثانیه و در شرایط برفی و لغزنده به بیش از ۶ ثانیه افزایش یابد. رعایت نکردن این فاصلهها منجر به تصادفات زنجیرهای خواهد شد.