تا دوشنبه وزش باد و سهشنبه، بارش برف و باران پدیده غالب گزارشات هواشناسی خواهند بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس ادارهکل هواشناسی استان مرکزی در پیش بینی وضعیت جوی گفت: بررسی آخرین خروجی مدلهای پیش بینی نشان دهنده عبور امواج متناوب کم ارتفاع تراز میانی جو از کشور تا سه شنبه است که موجب بارش برف و باران و وزش باد در مناطق وسیعی از کشور خواهد شد.
بر اساس خروجی فعلی مدلها این سامانه در استان مرکزی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. عمده ناپایداریها در سه روز آتی تا دوشنبه به صورت وزش باد نسبتا شدید تا شدید خواهد بود؛ هرچند احتمال برخی بارشهای پراکنده برف در برخی از مناطق به ویژه مناطق کوهستانی در این مدت دور از انتظار نیست.
با ورود موج دیگری از این سامانه در روز سه شنبه، بیشتر مناطق استان شاهد بارش برف و وزش باد شدید و کولاک برف خواهند بود.
دمای هوا که در روزهای آتی تا حدی گرمتر خواهد شد، از سه شنبه با نفوذ توده هوای سرد و شمالی شدن جریانات جوی به طور محسوسی کاهش خواهد یافت.
به دلیل وجود رطوبت سطحی و تداوم سرمای هوا، تداوم پدیده مه در مناطق مستعد استان به ویژه مناطق حاشیه تالاب میقان پیش بینی میشود.