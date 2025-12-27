به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون راهبردی و توانمند سازی مجمع ملی فعالان جمعیت در دومین رویداد حامیم در اصفهان گفت:در این رویداد یک روزه، میزگرد تخصصی با بررسی موضوع‌های اولویت دار در حوزه جمعیت و چگونگی شبکه سازی مردمی و نقش آفرینی برای کمک به حل بحران جمعیت و کارگاه ایده پردازی با ارئه طرح‌های خلاق برگزار شد.

حجت الاسلام مسلم منفرد با بیان اینکه طبق آخرین آمار اعلامی ثبت احوال، میزان باروری کلی در کشور یک و چهار دهم است، افزود: در شاخص‌های جمعیتی، آمار قابل قبولی نداریم و در تله جمعیتی قرارگرفته‌ایم، اما پژوهش‌ها نشان می‌دهد که مردم ایران فرزند دوست و خانواده محور هستند.

وی اضافه کرد: با این حال موانعی از نظر فکری، فرهنگی و گره‌های ذهنی و مسائل معیشتی وجود دارد که مطالبه ما تسهیل گیری مسئولان است.

نماینده مجمع فعالان جمعیت در استان اصفهان هم گفت: حلقه‌های میانی، رهبران اجتماعی، مذهبی، فرهنگی و محلی اثرگذاری هستند که می‌توانند مردم عادی را به کنشگران داوطلب جمعیت تبدیل کنند. در این مدل، نقش نهاد‌های حاکمیتی و ستادی، پشتیبانی و تسهیل‌گری برای این شبکه‌های مردمی تعریف شده است.

امیر پرچمی افزود: تمرکز بر ایجاد شبکه‌های مردمی جمعیت به جای فعالیت‌های مقطعی و نمایشی، اولویت‌دهی به توانمندسازی بانوان به عنوان هسته مرکزی تحول گفتمانی و لزوم همگرایی تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های مردمی در قالب یک جبهه واحد برای عبور از چالش جمعیت جمع‌بندی نهایی این رویداد بود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان هم گفت: هدف رویداد حامیم ایجاد دست کم ۲۰۰ هسته مردمی محله محور در مدت یکسال در استان اصفهان در حوزه جمعیت و خانواده است.

مریم فاتحی زاده با اشاره به فعالیت ده‌ها مجمع مردمی فعال در حوزه خانواده و جمعیت در استان اصفهان گفت: هم استانی‌ها برای فعالیت در این باره می‌توانند به دفاتر امور و بانوان فرمانداری در شهرستان خود مراجعه کنند.