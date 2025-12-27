به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار سرتیپ پاسدار حسین نجات شامگاه جمعه با تشریح اهداف و دستاورد‌های رزمایش «الی بیت‌المقدس» اظهارکرد: این مانور گسترده با هدف ارزیابی و ارتقای آمادگی عملیاتی، جابجایی و استقرار سریع نیرو‌ها در عرصه‌های مختلف، و هماهنگی بیشتر بین یگان‌های زمینی، هوایی و اطلاعاتی برگزار شد. نتایج درخشان آن، عزم راسخ و توانمندی بالای بسیجیان و پاسداران سپاه ثارالله (ع) استان تهران را در دفاع از امنیت و حریم انقلاب اسلامی به نمایش گذاشت.

وی افزود: دشمنان باید بدانند که سپاه پاسداران در استان پایتخت، همچون کوهی استوار، آماده پاسخی دندان‌شکن و محکم به هر تهدید و جنبنده‌ای است که به فکر اخلال در امنیت مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران باشد. قدرت امروز ما، ضامن آرامش فردای ملت ایران است.

جانشین فرمانده سپاه ثارالله این آمادگی و قدرت را مرهون رهنمود‌های مقام معظم رهبری، روحیه بالای ایثار و شهادت‌طلبی نیروها، و پشتیبانی بی‌دریغ مردم دانست و خاطرنشان کرد: همچون همیشه، در سایه وحدت و انسجام بین ملت و حکومت، دشمنان نخواهند توانست به اهداف شوم خود دست یابند.

برگزاری رزمایش بزرگ «الی بیت المقدس ۱۶» در هفت محور استان تهران

فرمانده سپاه سیدالشهدا (ع) استان تهران، با تشریح مراحل رزمایش بزرگ «الی بیت المقدس ۱۶» از اجرای مرحله دوم این رزمایش با انجام ۵ عملیات دفاعی در هفت محور مختلف توسط بسیجیان مجهز به سلاح و مهمات جنگی خبر داد و از همه دستگاه‌های حمایت‌کننده تقدیر کرد. سردار قربان محمد ولی‌زادهبا بیان اینکه این رزمایش در دو مرحله طراحی و اجرا شده است گفت: مرحله اول این رزمایش در پنجم آذرماه با عنوان نمایش اقتدار و با حضور تمامی گردان‌های الی بیت‌المقدس و کوثر در همه شهرستان‌های استان تهران انجام شد.

وی افزود: مرحله دوم رزمایش المقدس که امروز در حال اجراست، با موضوعات دفاعی و در قالب ۵ عملیات دفاعی در هفت محور مختلف در شهرستان‌های استان تهران طراحی شده است. در این مرحله، تمامی بسیجیان ما در گردان‌های بیت‌المقدس با سلاح‌ها، تجهیزات، ادوات و مهمات جنگی در محور‌های عملیاتی تعیین‌شده، مانور‌ها و عملیات‌های برنامه‌ریزی شده را اجرا می‌کنند.

فرمانده سپاه سیدالشهدا (ع) استان تهران با تقدیر از حضور بسیجیان در هوای سرد خاطرنشان کرد: جا دارد از همه بسیجیان عزیز، سلحشور و ولایتمدار که در این برودت هوا دعوت مجموعه را پذیرفتند و در این رزمایش حضور پیدا کردند، صمیمانه تقدیر و تشکر کنم.

سردار ولی زاده از همراهی و پشتیبانی فرماندهان بسیج نواحی، تمامی دستگاه‌های دولتی به‌ویژه فرمانداران و شهرداران شهرستان‌ها و نیز دستگاه‌های خدمات‌رسان قدردانی کرد و گفت: الحمدالله همه به پای کار آمدند و این رزمایش با پشتیبانی و حمایت آنان در حال برگزاری موفق است.