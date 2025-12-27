به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ اسماعیل احسانپور گفت: تصادف اول صبح روز شنبه روی داد که طی آن یک دستگاه موتورسیکلت در بزرگراه حکیم به علت عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه با یک دستگاه خودروی سواری برخورد کرده که در اثر این حادثه موتورسوار با توجه به عدم استفاده از کلاه ایمنی و برخورد سر با خیابان، در دم جان خود را از دست داد.

وی ادامه داد: دومین تصادف نیمه شب یکشنبه در خیابان شهر زیبا رخ داد که در آن یک دستگاه خودروی سواری به علت تغییر مسیر ناگهانی با یک دستگاه موتورسیکلت برخورد می‌کند و در اثر این اتفاق موتورسوار که فاقد کلاه ایمنی بوده در اثر شدت ضربه وارده در دم فوت شد.

سرهنگ احسانپور در ادامه افزود: دیگر حادثه فوتی روز دوشنبه، در بزرگراه شهید خرازی رخ داد که در این سانحه، یک دستگاه موتورسیکلت به دلیل عدم توانایی موتورسوار در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مقرره واژگون می‌شود و بر اثر این برخورد شدید و کشیده شدن روی گاردریل لاین سرعت بزرگراه، ضمن قطع شدن پای چپ، با توجه به شدت صدمات وارده، در دم جان باخت.

وی افزود: دیگر حادثه فوتی شهر تهران، ۲ دی ماه در مسیر شرق به غرب لاین کندرو بزرگراه آزادگان، رخ داد که طی آن یک دستگاه موتورسیکلت به علت عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه واژگون شده و راننده آن، مردی حدود ۵۰ ساله، بر اثر شدت ضربات وارده در دم فوت شد.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص سه حادثه فوتی در روز چهارشنبه سوم دی ماه گفت: حوالی بامداد در بزرگراه شهید باکری راننده یک دستگاه خودروی سواری به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مقرره (۵۰ کیلومتر بیشتر از سرعت مجاز) با گاردریل حاشیه بزرگراه برخورد کرده و پس از تخریب گاردریل مذکور، وارده پیاده راه کنار بزرگراه شده و در نهایت ضمن برخورد شدید با دیوار مدرسه، متوقف می‌گردد که در اثر این اتفاق تمامی افراد داخل خودرو (راننده و سرنشین) در دم جان خود را از دست دادند. دومین تصادف فوتی روز چهارشنبه پنج صبح در آزاد راه تهران-کرج رخ داد که در آن یک دستگاه خودروی سواری به علت عدم توجه کافی به جلو و اطراف با عابر پیاده‌ای که قصد تردد غیرمجاز از عرض این معبر را داشته برخورد کرده و عابر پیاده در اثر شدت ضربه وارده در دم فوت شد و آخرین تصادف رخ داده در نیمه شب چهارشنبه شب در مسیر شمال به جنوب بزرگراه امام علی (ع) رخ داد که در نتیجه آن راننده یک دستگاه خودروی سواری ضمن ورود غیر مجاز به خط ویژه و تخطی از سرعت مطمئنه با عابرپیاده‌ای که در عرض مسیر مذکور در حال تردد بوده برخورد می‌کند که در اثر شدت جراحات وارده عابر پیاده در دم فوت شد.

سرهنگ احسانپور با تأکید بر اهمیت رعایت نکات ایمنی گفت: ورود خودرو‌ها به داخل خطوط ویژه اتوبوس در ساعت خلوت شب، نه تنها تخلفی آشکار است، بلکه ضمن تاخیر در زمان سفر به علت ماندن پشت اتوبوس‌های تندرو (که در تمام طول شبانه روز فعال هستند)، در زمان بروز خطر و مواجهه با عابر پیاده، امکان تغییر مسیر با توجه به محصور بودن طرفین خودرو، مقدور نبوده و احتمال وقوع سوانح ترافیکی مرگبار، افزایش می‌یابد؛ لذا رانندگانی که تردد غیرمجاز در خطوط ویژه داشته باشند، با برخورد قاطع و بدون اغماض پلیس راهور مواجهه خواهند شد.