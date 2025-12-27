پخش زنده
نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به تبلیغات دشمنان علیه دین و معنویت، تأکید کرد: روند صعودی شرکتکنندگان در اعتکاف، پاسخ عملی به این ادعاهاست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آیتالله محمدباقر محمدی لائینی در جلسه ستاد برگزاری اعتکاف استان با تبریک ماه مبارک رجب و سالروز بعثت پیامبر اکرم (ص)، از برنامهریزیهای گسترده برای برگزاری باشکوه مراسم اعتکاف در ایامالبیض خبر داد.
وی با بیان اینکه هر ساله باید بر رونق کانونهای معنوی افزوده شود، تأکید کرد: دشمنان با تبلیغات مسموم خود قصد دارند دینداری و معنویت را در ایران پس از انقلاب تضعیف نشان دهند، اما استقبال روزافزون مردم این ادعا را باطل میکند. بررسی آمار ده سال گذشته نشاندهنده روندی صعودی در حضور مردم در اعتکاف است که مایه امیدواری جامعه مذهبی و موجب ناخرسندی دشمنان شده است.
نماینده ولی فقیه در مازندران اعتکاف را عالیترین نمونه پناهندگی به دژ استوار الهی توصیف کرد و افزود: زاهدان، دانشآموزان و جوانان با چشمپوشی از علایق دنیوی، سه روز در خانههای خدا بیتوته میکنند و خدمت به معتکفان، پیوند دادن آنان به منبع لایزال الهی است.
وی با بیان نکاتی درباره نحوه برگزاری مراسم اعتکاف گفت: برنامههای فرهنگی مانند حلقههای گفتگو و نمایش فیلم باید با تدبیر مدیریت شود تا خلوت معنوی اعتکاف لطمه نبیند. حضور مداوم دانشآموزان در سالهای متوالی بهترین نشان از جذابیت مراسم است.
آیتالله محمدی لائینی همچنین بر اهمیت تغذیه مناسب و رعایت پروتکلهای بهداشتی تأکید کرد و افزود: پزشک در محل اعتکاف حضور داشته باشد تا در صورت نیاز، مراجعهکننده مجبور به ترک مسجد نشود.