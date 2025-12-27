پخش زنده
رئیس کل دادگستری قم گفت: شعبهای ویژه برای رسیدگی به پروندههای احتکار و گرانفروشی ایجاد می شود تا شدیدترین برخوردها با متخلفان صورت گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجتالاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی صبح امروز در نشستی به منظور مقابله با احتکار و گران فروشی با اشاره به مطالبات مردمی از دستگاه قضا و سازمانهای مرتبط گفت: دادگستری و دادستانی قم با پشتیبانی نهادهای مسئول تمام قد در کنار مردم ایستادهاند.
وی گفت: گزارشهای مردمی که از طریق شماره ۱۲۴ به دست نهادهای نظارتی رسیده، نشانهای از اعتماد عمومی به دستگاههای قضایی و اجرایی ست.
رئیس کل دادگستری قم، افزود: صرف اقدامات سلبی کافی نیست و باید فرهنگ انصاف و رعایت حقوق مصرفکنندگان در میان کسبه تقویت شود.
حجتالاسلام والمسلمین موسوی افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، کارگروه ویژهای با حضور استاندار، دادستانی و سایر نهادهای ذیربط تشکیل خواهد شد تا در کوتاهترین زمان ممکن با متخلفان برخورد شود.
وی گفت: شعبهای ویژه برای رسیدگی به پروندههای مرتبط با احتکار و گرانفروشی ایجاد می شود تا شدیدترین برخوردها با متخلفان صورت گیرد.