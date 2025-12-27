استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به کمبود و توزیع نامتوازن زیرساخت‌های لجستیکی در استان، گفت: ایجاد دست‌کم ۱۰ مرکز لجستیک در سراسر استان ضروری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به کمبود و توزیع نامتوازن زیرساخت‌های لجستیکی در استان، گفت: استانی با مرز مشترک با سه کشور نمی‌تواند تنها با دو مرکز لجستیک پاسخگوی نیاز‌های ترانزیتی و تجاری باشد و ایجاد دست‌کم ۱۰ مرکز لجستیک در سراسر استان ضروری است.

رضا رحمانی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با اشاره به اهمیت مرز‌های پیرانشهر و تمرچین، افزود: این مسیر‌ها که برای حفظ امنیت و پویایی آنها هزینه‌های سنگینی پرداخت شده، امروز نیازمند توسعه زیرساخت‌های لجستیکی مدرن و فعال هستند.

وی همچنین از آمادگی مناطق جنوبی استان برای اجرای این طرح‌ها خبر داده و خاطرنشان کرد: در شهر‌های نقده و جلدیان پیرانشهر بستر لازم برای احداث مراکز لجستیک فراهم است و این پروژه‌ها باید حداکثر ظرف چهار تا شش ماه آینده به بهره‌برداری برسد.

استاندار آذربایجان‌غربی توزیع فعلی امکانات لجستیکی را نیز ناعادلانه دانسته و افزود: وجود تنها دو مرکز لجستیک برای یک استان مرزی قابل قبول نیست و در همه مرز‌ها باید بازارچه‌های مرزی، شهرک‌های صنعتی و مراکز لجستیکی مجهز ایجاد شود.

رحمانی همچنین با اشاره به سیاست تمرکززدایی دولت و تفویض اختیارات به استان‌ها، اضافه کرد: این رویکرد فرصت مناسبی برای توسعه زیرساخت‌هاست و شرکت‌ها و پیمانکاران نیز باید با جدیت و بدون وقفه، پروژه‌ها را مطابق تعهدات خود اجرا کنند.