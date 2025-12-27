پخش زنده
امروز: -
آموزش فردا یکشنبه هفتم دی ماه در مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش در نواحی شش گانه شهر اصفهان وچند شهرستان دیگر غیرحضوری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در نشست کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا گفت: فردا هفتم دی ماه، آموزش در مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش در نواحی شش گانه شهر اصفهان و مناطق آموزش و پرورش در شهرستانهای کاشان، آران و بیدگل، فلاورجان، نجفآباد، خمینیشهر، شاهین شهر، برخوار، مبارکه و لنجان و شهر سجزی به صورت غیرحضوری است.
منصور شیشه فروش افزود: باتوجه به هشدار تداوم پایداری هوا و افزایش غلظت آلایندهها تا بعدازظهر فردا روز یکشنبه هفتم دی ماه جلسه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان با حضور مدیران آموزش و پرورش، هواشناسی، محیط زیست، مرکز بهداشت، شهرداری، صنعت و معدن، ورزش و جوانان و دیگر اعضا برگزار و به منظور کاهش مواجه با آلایندهها، آموزش در تمام مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش در این شهرستانها فردا به صورت غیرحضوری خواهد بود.
وی ادامه داد: همچنین مهدهای کودک و پیش دبستانی در مناطق یاد شده تعطیل است؛ مادران شاغلی که دارای فرزند دانش آموز مقطع ابتدایی و زیر ۶ سال هستند و نیز مادران باردارو کارکنان دارای بیماری خاص نیز میتوانند با موافقت مدیران خود به صورت دورکاری فعالیت کنند.