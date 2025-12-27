به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ دستخط منتشرنشده‌ای از سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، سیدالشهدای محور مقاومت، یکشنبه ۷ دی رونمایی خواهد شد.

این سند مکتوب، بخش‌هایی کمتر دیده‌شده از اندیشه، نگاه و دغدغه‌های این شهید والامقام را بازتاب می‌دهد و می‌تواند به‌عنوان اثری فرهنگی و تاریخی، مورد توجه پژوهشگران و علاقه‌مندان به فرهنگ ایثار و شهادت قرار گیرد.

رونمایی از این سند در جهت صیانت از میراث مکتوب شهدا و خانواده‌های آنان و با هدف تبیین ابعاد شخصیتی سردار سلیمانی انجام می‌شود. پیش از این چندین نسخه از دستخط شهید سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، در موضوعات مختلف رونمایی شده بود. این مراسم با حضور فرماندهان سپاه، خانواده‌های معظم شهدا و با مشارکت اداره ایثارگران ستاد کل نیرو‌های مسلح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بنیاد حفظ و نشر آثار شهید سلیمانی به میزبانی خبرگزاری فارس برگزار خواهد شد.