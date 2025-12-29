به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ فرمانده یگان حفاظت استان زنجان، گفت:مأموران یگان حفاظت محیط زیست استان (گروه سیار) به همراه نیرو‌های شهرستان طارم، در جریان گشت‌زنی شبانه‌روزی در منطقه شکار ممنوع «خرمنه‌سر طارم»، یک فرد متخلف را در حال اقدام به شکار پرندگان با استفاده از نورافکن (پروژکتور کشی) و تیراندازی مشاهده کردند.

عباسی افزود: این متخلف پس از تلاش برای فرار و درگیری تعقیب و گریز، سرانجام دستگیر شد. همچنین، خودروی نامبرده پس از اخذ مجوز قضایی، توسط فرمانده یگان شهرستان به پارکینگ اداره منتقل شد.

وی گفت: ازمتخلف یک قبضه اسلحه ته پر تک لول کالیبر ۱۲ غیر مجاز (قاچاق)، ۲۳ تیر فشنگ ساچمه‌ای،۴ تیر فشنگ چهار پاره، یک قبضه چاقوی جیبی به همراه لاشه شکار شده تعداد ۳ قطعه کبک شکار شده (۲قطعه ماده و یک قطعه نر) حین متواری پرتاب می‌نمود کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به اینکه مامورین یگان حفاظت استان و شهرستان در این ایام حساس به صورت شبانه روزی در حال گشت و کنترل مناطق جهت جلوگیری از تخلفات احتمالی هستند، افزود: متخلف دستگیر شده که از افراد بومی شهرستان می‌باشد، پس از تنظیم صورتجلسه تخلف و طرح شکایت به مراجع قضایی معرفی می‌شود.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان ضمن قدردانی از زحمات مامورین یگان حفاظت از تمامی دوستداران محیط زیست درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلفات زیست محیطی مراتب را به این اداره اطلاع دهند.