معاون راهداری مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان‌ شرقی خبر داد: تردد در راه‌های کوهستانی و گردنه‌های برفگیر استان، با زنجیرچرخ امکان‌پذیر است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، ولی پورمحمد با بیان اینکه بارش برف در شهر‌های جنوبی استان به ویژه میانه و هشترود موجب لغزندگی جاده‌ها شده است افزود: رانندگان از تردد غیرضروری به مناطق کوهستانی و سردسیر استان خوددداری و در صورت ضرورت خودرو خود را به زنجیرچرخ و امکانات زمستانی مجهز کنند.

وی با بیان اینکه بر اساس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان، از عصر امروز نفوذ و فعالیت سامانه بارشی در استان موجب بارش برف و باران می‌شود اظهار کرد: با توجه به برودت هوا و کاهش محسوس دما، احتمال لغزندگی جاده‌ها وجود دارد بنابراین رانندگان برای تردد در جاده‌ها احتیاط کنند.

معاون راهداری مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان‌شرقی با اشاره به آمادگی راهداران برای کمک به مسافران و رانندگان گفت: تیم‌های راهداری اقدام به برف روبی و نمک و شن پاشی جاده‌ها کرده‌اند و در زمان کنونی تمامی راه‌های استان باز بوده و تردد در آن‌ها در جریان است.

پورمحمد از مسافران و رانندگان خواست پیش از عزیمت به جاده‌ها از طریق تلفن گویای ۱۴۱ یا اپلیکیشن ۱۴۱ و وب سایت www.۱۴۱.ir از وضعیت راه‌ها و شرایط آب و هوایی استان اطلاع کسب کنند.

آذربایجان‌ شرقی ۲۳۵ کیلومتر آزادراه، ۴۵۳ کیلومتر بزرگراه، ۹۲۲ کیلومتر راه اصلی، ۲ هزار و ۷۵ کیلومتر راه فرعی و ۱۰ هزار و ۴۴۱ کیلومتر راه روستایی دارد.