فوق تخصص غدد و متابولیسم گفت: تشخیص دیابت حتماً باید در آزمایشگاه و تحت شرایط استاندارد انجام شود و اندازه‌گیری با دستگاه‌های خانگی معیار تشخیص نیست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ دکتر عباس‌پور گفت: طبق آخرین آمار منتشرشده از مرکز تحقیقات تهران، ۱۴ درصد از جمعیت ایران مبتلا به دیابت هستند و نگران‌کننده‌تر اینکه نیمی از این افراد از بیماری خود اطلاعی ندارند.

وی با بیان اینکه دیابت مجموعه‌ای از بیماری‌های متابولیک است که نتیجه نهایی آن افزایش قند خون است، افزود: شایع‌ترین نوع دیابت، نوع دو است که متأسفانه سن ابتلا به آن در حال کاهش است و حتی در اطفال و نوجوانان نیز شاهد آن هستیم و تغییر سبک زندگی، کم تحرکی، تغذیه ناسالم و افزایش چاقی از دلایل عمده این مسئله هستند.

این فوق تخصص غدد با تأکید بر بی‌علامت بودن دیابت در مراحل اولیه، افزود: شایع‌ترین علامت دیابت، بی‌علامتی است. به همین دلیل غربالگری از سن ۳۵ سالگی برای همه افراد (حتی بدون فاکتور خطر) ضروری است. این غربالگری با یک آزمایش ساده قند خون ناشتا و بررسی هموگلوبین A۱C (میانگین قند سه ماهه) انجام می‌شود و در صورت طبیعی بودن، هر سه سال یکبار تکرار می‌شود. افرادی که سابقه خانوادگی، چاقی، فشار خون یا اختلال چربی دارند، باید در سنین پایین‌تر بررسی شوند.

وی با اشاره به امیدبخش بودن کنترل بیماری، گفت: در دیابت نوع دو، با اصلاح سبک زندگی، کاهش وزن، رعایت رژیم غذایی اصولی و ورزش منظم، می‌توان بیماری را به عقب برگرداند. حتی در مواردی، برخی بیماران با اراده قوی و رعایت این موارد، حتی موفق به قطع دارو‌های خود شده‌اند.

دکتر عباس پور با اشاره به نقش محوری ژنتیک در دیابت نوع دو، اصلی‌ترین راه پیشگیری را اصلاح سبک زندگی دانست و تأکید کرد: کنترل استرس، افزایش تحرک بدنی، دوری از فست‌فود‌ها و تغذیه سالم، مهم‌ترین سلاح‌های ما برای مقابله با اپیدمی دیابت هستند. این امر به ویژه برای حفظ سلامت کودکان و نوجوانان در برابر این بیماری حیاتی است.