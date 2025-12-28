پخش زنده
این کتاب با کمک بیانات رهبر انقلاب، به مسائل آموزشی و مورد علاقه کودک و نوجوانان می پردازد.
به گزارش خبرگزری صدا وسیما، کتاب تربیت کودک، الگویی کاربردی برای تعلیم و تربیت در دوره کودکی مبتنی بر اندیشهی حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای(مدّظلّهالعالی) ارائه میکند.
عرصهها و اهداف تربیت، اصول تربیت در دورهی کودکی، رویکردهای برنامهی آموزش کودک و ضوابط تولید محصولات آموزشی و تربیت کودک، از محورهای اصلی این کتاب است.
این کتاب که کاری از انتشارات انقلاب اسلامی است، دربردارندهی مباحث نو و منتشر نشدهی معظّملّه در حوزهی تربیت کودک بوده و تحقیق و تدوین آن با بهرهگیری از نظارت متخصصین حوزهی کودک به کوشش دکتر محمد شهریاری انجام شده است.
زینب سلیمانی گزارش می دهد :