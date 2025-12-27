به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس ستاد انتخابات شهرستان مشهد امروز در نشست انتخابات معتمدین اصلی و علی‌البدل هیات اجرایی این شهرستان گفت: «حسین زارع صفت، علی باخرد، قاسمعلی طالبی، محمد کافی، محمود بنانژاد مشهدی، احمد قربانی، سید مسعود محولاتی و علی باغدار دلگشا» به عنوان اعضای اصلی هیئت اجرایی انتخاب شدند.

احمد شافعی افزود: «محمدرضا قلندرشریف، غلامرضا بصیری‌پور، عفت شریعتی کوهبنانی، سیدحسن شریعتی و رضا منصوری» نیز به عنوان اعضای علی‌البدل هیئت اجرایی انتخابات هفتمین دوره شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستان مشهد تعیین شدند.

هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در ۹۷ حوزه انتخابیه شهری و بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ حوزه انتخابیه روستایی خراسان رضوی روز ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.