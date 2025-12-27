به گزارشرضا شایسته با اعلام این خبر گفت: در پی پایش ‌ها و بازرسی ‌های مستمر از واحدهای صنعتی و خدماتی این شهرستان، تعدادی از واحدها که الزامات و استانداردهای زیست ‌محیطی را رعایت نکرده بودند، شناسایی شدند.وی افزود: پس از صدور چندین مرحله اخطاریه مدت ‌دار و بی ‌توجهی مسئولان این واحدها به هشدارهای قانونی، در نهایت ۳۰ واحد آلاینده به منظور رسیدگی قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.شایسته با تأکید بر وظایف ذاتی اداره حفاظت محیط زیست تصریح کرد: صیانت از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی منابع آب، خاک و هوا از اولویت ‌های اصلی این اداره است و با هرگونه تخلفی که سلامت شهروندان را تهدید کند یا موجب وارد آمدن خسارت به محیط زیست شود، طبق قوانین و بدون اغماض برخورد خواهد شد.رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قرچک در پایان خاطرنشان کرد: روند پیگیری و رسیدگی به این پرونده‌ ها تا رفع کامل آلودگی ‌ها و بازگشت شرایط واحدهای متخلف به وضعیت استاندارد، با قاطعیت ادامه خواهد یافت.