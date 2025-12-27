پیکر حاج رضا رمضانی، پدر طلبه شهید علی رمضانی امروز از مقابل منزلش در شهر بابکان تشییع و در کنار فرزند شهیدش در گلزار شهدای این شهر آرام گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حاج رضا رمضانی پدر طلبه شهید علی رمضانی پس از سال‌ها انتظار و دوری از فرزندش، امروز در سن ۹۰ سالگی بر اثر کهولت سن درگذشت.

پیکر این پدر شهید امروز از مقابل منزلش در شهر بابکان بخش دشت سر آمل تشییع و در مراسمی با حضور خانواده، دوستان و اهالی شهر، به گلزار شهدا منتقل شد و در کنار فرزند شهیدش آرام گرفت.

شهید طلبه علی رمضانی در سال ۱۳۴۶ در شهر بابکان متولد شد و پس از پیوستن به بسیج، در لشکر ۲۵ کربلا و در رسته پیاده به خدمت در راه اسلام پرداخت. وی در ۱۰ اسفند ۱۳۶۵ در منطقه شلمچه به شهادت رسید و شربت شیرین شهادت را نوشید.