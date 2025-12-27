پخش زنده
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکن کارگری در سراسر کشور توسط بنگاههای اقتصادی آغاز شده و با تشکیل کمیته ویژه، روند اجرای این پروژهها بهصورت منظم و ماهانه پایش خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی، یعقوب رستمی مالخلیفه در نشست شورای مسکن کارگری شهرستان ساوه افزود: پروژه ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکن کارگری در سراسر کشور با مشارکت بنگاههای اقتصادی آغاز شده و روند اجرای طرحها در استانها، بهصورت هفتگی در کمیتههای کارشناسی، جلسات مشترک با وزارت راه و شهرسازی و همچنین در سطح هیئت دولت رصد میشود.
وی با تأکید بر اینکه رفع دغدغه معیشتی کارگران هدف اصلی دولت در اجرای این طرح است، گفت: سرعتبخشی به تکمیل واحدهای در حال ساخت، رویکرد مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیاست.
معاون امور تعاون همچنین از تفاهمنامه مشترک میان وزارت تعاون و وزارت راه و شهرسازی برای تأمین مسکن کارگری یاد کرد و آن را سندی برای ساماندهی و تسریع روند خانهدار شدن کارگران دانست.
رستمی مالخلیفه با اشاره به اینکه زمین مورد نیاز برای ساخت ۸۱۰ واحد مسکن کارگری در استان مرکزی آماده شده است، گفت: «هیچ پروژهای نباید بدون پیگیری رها شود.» او اجرای دقیق مصوبات، شناسایی کارگران واجد شرایط، تعیین الگوهای ساخت و تقویت نظارت بر تعاونیها را محور تحقق مسکن کارگری عنوان کرد.