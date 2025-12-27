به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سومین جشنواره فرهنگی ورزشی کارکنان وظیفه سپاه شهدای آذربایجان غربی ویزه شهرستانهای جنوب استان در نقده برگزار شد.

معاون تربیت بدنی سپاه شهدای آذربایجان غربی از حضور ۳۵۰ ورزشکار وظیفه در این رقابتها خبردادو افزود: این سومین دور جشنواره کارکنان وظیفه سپاه شهدا ست که به میزبانی شهرستان‌های خوی، اورمیه و نقده در ۹ رشته ورزشی فوتسال، والیبال ساحلی، دارت، تیرانداز، شنا، استقامت، طناب کشی، لیفت و پرس سینه برگزار میشود

سرهنگ پاسدار حسن ایمان فر تحقق منویات مقام معظم رهبری در تحصیل، تهذیب، ورزش و توجه به سربازان را از عمده اهداف این جشنواره بر شمرد و تصریح کرد: استعداد یابی و ایجاد شور و نشاط و تحرک در بین کارکنان وظیفه ازدیگر اهداف این جشنواره است.

برترین‌های این جشنواره در رقابت استانی که ۹ دیماه در اورمیه برگزار می‌شوند شرکت خواهند داشت تا برای راهیابی به مسابقات کشور که ۲۵ دیماه در یزد برگزار خواهد شد رقابت کنند.