بهسازی ۲۰ دستگاه ترانسفورماتور قدرت با تلاش مهندسان ایرانی
از ابتدای سال تاکنون تعمیرات اساسی وبهسازی ۲۰ دستگاه ترانسفورماتور قدرت وفوق توزیع در شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، با هدف کمک به تقویت توان نیروگاهی وپایداری شبکه برق کشور، شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران در طول ۹ ماهه نخست امسال، عملیات تعمیرات اساسی و بهسازی ۲۰ دستگاه ترانسفورماتور قدرت و فوقتوزیع با ظرفیت کلی ۲۸۱۷ مگاوات را با موفقیت را آغاز کرد که بخش عمدهای از این تجهیزات هماکنون در مدار قرار گرفت.