سرکلانتر یازدهم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری سارق تجهیزات و کابل برق حین سرقت خبر داد و گفت: با دستگیری این سارق یک مالخر نیز شناسایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ محمد کبود تبار گفت: با وقوع چند فقره سرقت تجهیزات و کابل برق در حوزه استحفاظی کلانتری ۱۰۶ نامجو، ماموران بررسی این موضوع را بر عهده گرفته و با بررسی‌های فنی و پایش دوربین‌های محل سرقت توانستند هویت سارق را شناسایی و اطلاعات وی را در اختیار سایر یگان‌های گشتی قرار دهند.

سرهنگ کبود تبار در ادامه افزود: با گشت زنی‌های هدفمندتیم عملیات کلانتری مذکور، ماموران متهم را حین سرقت کابل فشار قوی برق رویت و قبل از هرگونه اقدامی متهم را در یک عملیات غافلگیر کننده دستگیر کردند.

این مقام انتظامی ادامهخ داد: متهم در کلانتری در بازجویی‌های فنی به ۲۵ فقره سرقت کابل برق و تجهیزات و همدستی با یک مالخر اعتراف کرد.

وی افزود: در ادامه نیز پس از شناسایی و دستگیری مالخر، متهمان برای سیر مراحل قانونی راهی دادسرا شدند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: امنیت مالی و جانی شهروندان خط قرمز پلیس می‌باشد و با هرگونه اخلال در نظم جامعه به شدت برخورد می‌شود و در صورت مشاهده موارد مشابه از شهروندان درخواست میکنیم که مراتب را به سامانه ۱۱۰ پلیس اطلاع دهند.