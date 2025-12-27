پخش زنده
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج میاندوآب از برگزاری دومین رویداد تولید محتوای دیجیتال در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ پاسدار محمد پیری افزود:در این رویداد دو روزه حدود ۶۰ نفر در قالب ۱۷ تیم سه تا پنج نفره از بسیجیان پایگاهها و حوزههای مختلف بسیج بهصورت حضوری و مجازی با یکدیگر به رقابت پرداختند.
وی با بیان اینکه ثبتنام از این نفرات و تیمها در حوزههای مقاومت بسیج ناحیه و با اطلاعرسانی قبلی انجامگرفته بود، گفت: شرکتکنندگان در دو بخش حضوری و مجازی در این رقابت اقدام به تولید و ارائه محتوا در بخشهای رویداد کرده و در پایان نیز تیمهای برتر این رویداد ضمن کسب جوایز نفیس پیشبینیشده؛ به مرحله استانی راه مییابند.
پیری تصریح کرد: بخشهای پویانمایی، نرمافزار، بازی، موشنگرافیک، پوستر و اینفوگرافیک و نیز کلیپ، استوری موشن و طراحی با هوش مصنوعی بخشهای اعلام شده برای ثبتنام تیمها برای رویداد تولید محتوای دیجیتال در شهرستان میاندوآب بودند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج میاندوآب با بیان اینکه امروز فضای مجازی به بخش مهمی از زندگی انسانها تبدیل شده است، اظهار کرد: بسیجیان باید با حضور هوشمندانه و دقیق بر محتوای فضای مجازی سیطره یافته و دشمن را از این فضا برانند و بتارانند.
وی گفت: رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج از چند سال گذشته توسط سازمان فضای مجازی بسیج و با هدف شناسایی و کشف استعدادهای بومی در حوزههای مختلف تولیدات دیجیتال برگزار میشود و خوشحالیم که برای دومین سال پیاپی بهصورت شهرستانی و نیز منطقهای در میاندوآب این رویداد نیز برگزار میشود.