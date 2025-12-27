به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ« صادق ضرونی» گفت: با گزارش یکی از شهروندان به کلانتری ۱۲۷ ونک مبنی بر سرقت دلار و طلا از منزل وی تیم عملیات کلانتری سریعا به محل گزارش شده اعزام شدند.

این مقام انتظامی ادامه داد: مالباخته اظهار داشته زمانی که خارج از منزل بوده مقدار ۲ هزار دلار و یک حلقه طلا از منزلش به سرقت رفته است.

وی افزود:عوامل انتظامی با تحقیقات فنی و بازبینی دوربین‌های مداربسته هویت سارق را شناسایی و با هماهنگی قضایی طی یک عملیات هدفمند پلیسی وی را در مخفیگاهش زمینگیر و دستگیر کردند.

سرکلانتر چهارم پلیس پیشگیری پایتخت گفت: در بازرسی از مخفیگاه متهم نیز اموالی که به سرقت رفته بود کشف و به همراه وی به کلانتری انتقال داده شدند..

وی ادامه داد: سارق پس از انتقال به کلانتری و اعتراف به جرم خود با شکایت مالباخته راهی دادسرا شد.

سرهنگ ضرونی به شهروندان توصیه کرد: با ارتقای سیستم امنیتی اماکن خصوصی با نصب دوربین‌های مداربسته و دزدگیر امکان سرقت را به حداقل برسانند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک حتما به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.