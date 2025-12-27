مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی با اشاره به اجرای طرح نظارتی ویژه شب یلدا از ۱۵ آذر تا سوم دی ماه در استان گفت: در مدت اجرای این طرح اصناف متخلف ۶۸ میلیارد و ۶۶۹ میلیون ریال جریمه شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، صمد حضرتی افزود: در اجرای این طرح در شهرستان‌های مختلف، گشت‌های مشترک بازرسی یک هزار و ۴۲۳ مورد بازرسی از بازار و صنوف عرضه کننده اقلام شب یلدایی در استان انجام دادند.

وی با بیان اینکه در اجرای این طرح ۲۵۷ تیم گشت بازرسی فعالیت داشتند اظهار کرد: در جریان این بازرسی ها یک هزار و ۱۳۸ واحد صنفی بدون تخلف و ۲۸۰ واحد صنفی متخلف شناخته شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه این طرح با همکاری نهاد‌ها و ارگان‌های ذیربط و با مشارکت اتاق اصناف تبریز و اتحادیه‌های صنفی در استان اجرا شد گفت: در اجرای این طرح ۳۱۹ پرونده تخلف برای اصناف متخلف تشکیل شد.

حضرتی ادامه داد: بارفروشی ها، فروشگاه‌های عرضه میوه و سبزی، آجیل، خشکبار، شیرینی و قنادی از سوی بازرسان مورد بازرسی قرار گرفتند.

در ۹ ماه امسال قاچاقچیان کالا و ارز و متخلفان صنفی در این استان به پرداخت حدود ۲۲ هزار و ۱۹۰ میلیارد ریال جریمه محکوم شدند.