در آستانه میلاد حضرت علی علیه السلام و در آخرین روز کنگره ملی شهدای استان البرز، رزمایش بزرگ اهدای ۱۵۰ سری جهیزیه با همکاری مشترک کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز و بسیج سازندگی برگزار شد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، در آستانه میلاد حضرت علی علیه السلام و در آخرین روز کنگره ملی شهدای استان البرز، رزمایش بزرگ اهدای ۱۵۰ سری جهیزیه با همکاری مشترک کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز و بسیج سازندگی برگزار شد.

در این برنامه، بسته‌های جهیزیه شامل اقلام اساسی و مورد نیاز زندگی مشترک، پس از آماده‌سازی و هماهنگی‌های لازم، به خانواده‌های نیازمند استان البرز تحویل می‌شود.