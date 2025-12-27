اهدای ۱۵۰ سری جهیزیه به نوعروسان البرزی
در آستانه میلاد حضرت علی علیه السلام و در آخرین روز کنگره ملی شهدای استان البرز، رزمایش بزرگ اهدای ۱۵۰ سری جهیزیه با همکاری مشترک کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز و بسیج سازندگی برگزار شد.
در این برنامه، بستههای جهیزیه شامل اقلام اساسی و مورد نیاز زندگی مشترک، پس از آمادهسازی و هماهنگیهای لازم، به خانوادههای نیازمند استان البرز تحویل میشود.
این اقدام با هدف کمک به تسهیل ازدواج، تقویت بنیان خانواده و حمایت از زوجهای جوان کمبرخوردار انجام گرفته و در ادامه طرحهای مشترک حمایتی این دو مجموعه برای خدمت رسانی گستردهتر به محرومان است.