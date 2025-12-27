به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان مرودشت، گفت: در راستای اجرای طرح حمایت ماندگار، در هماهنگی با مرکز انتقال خون استان، تیم سیار خونگیری در شهر خانیمن شهرستان مرودشت مستقر شد.

محمد رفیعی افزود: در استقرار یک روزه تیم سیار خونگیری، داوطلبان جمعیت هلال‌احمر و مردم نوع‌دوست شهر خانیمن شهرستان مرودشت، ۸۲ واحد خون برای استفاده بیماران و نیازمندان، اهدا کردند.

او ادامه داد: این برنامه دبا هدف ترویج فرهنگ اهدای خون و گسترش فعالیت‌های بشردوستانه جمعیت هلال‌احمر برگزار شد.

رفیعی بیان کرد: حضور پرشور داوطلبان و مردم شهر خانیمن در این اقدام خداپسندانه، جلوه‌ای از همبستگی اجتماعی و مشارکت مؤثر در حمایت از بیماران نیازمند را به نمایش گذاشت.