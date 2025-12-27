به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «عمق میدان»، یکی از تازه‌ترین تولیدات گروه مستند شبکه افق است که با روایت یکی از جسورانه‌ترین تصمیمات نیرو‌های مسلح در روز‌های آغازین دفاع مقدس، به عملیات تصرف و تخریب دو سکوی نفتی مهم عراق در خلیج فارس می‌پردازد.

مراسم رونمایی و اکران این اثر فردا در سالن همایش‌های شبکه افق با حضور چهره‌های نظامی، مدیران رسانه ملی و عوامل مستند «عمق میدان» برگزار می شود.

«عمق میدان»، به تهیه‌کنندگی و کارگردانی علی شهاب‌الدین، ماجرای تصمیم جسورانه گروه رزمی ۴۲۱ ارتش جمهوری اسلامی ایران را روایت می‌کند که در روز‌های آغازین جنگ، با محوریت نیروی دریایی و پشتیبانی نیروی هوایی، اقدام به تصرف و تخریب دو سکوی نفتی مهم عراق، البکر و الامیه، می‌کنند، عملیاتی که با انهدام ۱۱ ناوچه از مجموع ۱۴ ناوچه دشمن، ضربه‌ای راهبردی به شریان اقتصادی و قدرت دریایی عراق وارد می‌سازد.

این مستند در ادامه روایتی پرتعلیق از بازگشت ناوچه ایرانی پیکان ارائه می‌دهد، جایی که پس از اصابت موشک دشمن و شهادت جمعی از نیروها، یک افسر نیروی ویژه ایرانی و یک غواص اسیر عراقی، ۲۶ ساعت در آب‌های خلیج فارس و در شرایطی دشوار، برای نجات جان خود ناگزیر به زیست مسالمت‌آمیز می‌شوند.

مستند «عمق میدان»، در نوزدهمین جشنواره سینما حقیقت موفق شد جایزه تندیس برنزی بخش شهید «آوینی» را از آن خود کند.