امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

سه ماهواره سنجشی، آغاز راه منظومه‌های بومی

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۰۶- ۱۵:۱۸
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
مشاهده گوی آتشین در آسمان ژاپن!
مشاهده گوی آتشین در آسمان ژاپن!
۱۴۰۴-۱۰-۰۶
حضور موفق بخش خصوصی در صنعت فضایی
حضور موفق بخش خصوصی در صنعت فضایی
۱۴۰۴-۱۰-۰۳
ارز چرا گران می‌شود؟
ارز چرا گران می‌شود؟
۱۴۰۴-۱۰-۰۳
مهر تائید نهایی را چه کسی می‌زند؟
مهر تائید نهایی را چه کسی می‌زند؟
۱۴۰۴-۱۰-۰۳
خبرهای مرتبط

فردا ۳ ماهواره ایرانی به فضا پرتاب می‌شود

زمین‌تان را ثبت و کشاورزی‌تان را متحول کنید

جهش فضائی ایران؛ ظفر، پایا و کوثر در مدار زمین

سه ماهواره ایرانی آماده پرتاب به فضا

جهش فضایی ایران با پرتاب همزمان سه ماهواره بومی

برچسب ها: پرتاب ماهواره ، ماهواره ایرانی ، دانش فضایی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 