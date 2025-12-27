پخش زنده
مدیر آموزش و پرورش خوی از کسب رتبه نخست استان در اجرای شاخصهای بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جاری خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیر آموزش و پرورش شهرستان خوی از کسب رتبه نخست استان در اجرای شاخصهای بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید خبر داد و این موفقیت را نتیجه تلاشهای گسترده و برنامهریزی دقیق در راستای پروژه مهر دانست.
فتحعلی لو افزود: این پروژه که اصلیترین و راهبردیترین برنامه آموزش و پرورش برای بازگشایی باشکوه مدارس است، هر ساله بر اساس دستورالعملهای ارسالی از وزارت آموزش و پرورش و با تشکیل کمیتههای ۹ گانه فعالیت خود را از اوایل تیرماه آغاز میکند.
فتحعلیلو با اشاره به چالشهایی نظیر فشار کاری در تابستان و جنگ ۱۲ روزه اخیر، گفت: با تلاشهای شبانهروزی و غالبا خارج از وقت اداری همکاران، موفق به کسب رتبه اول استان در پروژه مهر شدیم.
وی همچنین بر اهمیت تبدیل وضعیت معلمان تاکید کرد و افزود: امسال بیشترین حجم تبدیل وضعیت نسبت به سالهای گذشته را لحاظ داشتیم و همه کلاسهای درس شهرستان با معلمانی مجرب پوشش داده شدهاند و هیچ کلاسی در شهرستان بدون معلم نیست که این دستاورد مهمی برای پروژه مهر محسوب میشود.
مدیر آموزش و پرورش خوی به فعالیتهای موثر دیگری اشاره کرد و گفت: برگزاری نشستهای آموزشی و توجیهی با معلمان، مدیران و سرایداران، دقت در انتخاب مدیران واحدهای آموزشی، جابجایی مدیران کمکار، نقل و انتقال به موقع معلمان و استخدام ۲۹۱ نومعلم، از جمله اقداماتی بودند که توانستند خوی را به رتبه اول برسانند.
وی همچنین به تعیین شهریه مدارس غیر دولتی اشاره کرد و گفت: این تصمیم یکی از بهترین اقدامات در بهترین زمان بود و به الگویی استانی تبدیل شد.
فتحعلیلو با بیان اینکه خوی توانست از رتبه هفتم به مقام اول در سال ۱۴۰۵ _۱۴۰۴ ارتقا یابد، افزود: انسجام درونی و تعاملات بیرونی از عوامل کلیدی موفقیت آموزش و پرورش شهرستان در کسب این جایگاه است.
وی به شاخصهای اصلی رتبهبندی در پروژه مهر اشاره کرد و بیان کرد: این عنوان بر اساس ارزیابیهای انجام شده در زمینههای ساماندهی نیروی انسانی، تعمیر و تجهیز فضاهای آموزشی، کیفیت بخشی در نامنویسی مدارس ابتدایی و متوسطه، کیفیت سلامت مدرسه و جلب مشارکت مردم به دست آمده است.
فتحعلی لو در پایان گفت: در حال حاضر، بیش از ۷۰ هزار دانشآموز در حدود ۵۴۰ واحد آموزشی در شهرستان خوی مشغول به تحصیل هستند و این موفقیت گامی موثر در ارتقای کیفیت آموزش و پرورش در این منطقه محسوب میشود.