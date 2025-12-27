به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سایت فیبا در روزهای پایانی سال ۲۰۲۵ میلادی، در گزارشی برترین اتفاقات رقابت‌های جام آسیا ۲۰۲۵ در عربستان را مرور کرد. در این گزارش، بازگشت تیم ملی ایران در مقابل چین تایپه در مرحله یک چهارم نهایی و کسب مدال برنز در این رقابت‌ها، جزو برترین لحظات این رقابت‌ها در سال ۲۰۲۵ به شمار رفته‌اند.

در این گزارش آمده است:

تیم‌های ملی ایران و نیوزیلند در مرحله یک چهارم نهایی جام آسیا ۲۰۲۵، بازگشت‌های با شکوهی را به نمایش گذاشتند. تیم ملی ایران پس از اینکه ۲۱ امتیاز از چین تایپه عقب افتاد، در نهایت با کمک بازیکنانی مانند سینا واحدی (که در کوارتر اول بازی ۳ خطای شخصی مرتکب شده بود) موفق شد بازگشت به بازی را ممکن کند و با نتیجه ۷۸ بر ۷۵ مقابل چین تایپه به پیروزی برسد.

این پیروزی، مقدمه اتفاقات بزرگ تری برای ایران بود. آن‌ها پس از تقریبا یک دهه، با شکست نیوزیلند در دیدار رده‌بندی دوباره در رقابت‌های جام آسیا به مدال دست پیدا کردند. مدال برنز یاران ارسلان کاظمی برای ایران، حسی شبیه به مدال طلا داشت، زیرا آن‌ها خود را به تمام کسانی که به موفقیت آن‌ها باور نداشتند، اثبات کردند. کاظمی خود نقشی مهم در این پیروزی داشت و با کسب ۱۶ امتیاز و ۱۶ ریباند در دیدار رده‌بندی، به دومین مدال آسیایی خود پس از کسب مدال نقره در سال ۲۰۱۷ دست پیدا کرد.