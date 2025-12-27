به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: در راستای تداوم برگزاری گشت‌های نظارتی مشترک تعزیرات حکومتی در بازرسی از قصابی در اردستان تخلف مشاهده شد.

علی اکبر مختاری افزود: در بازرسی از یک قصابی ضابطان میزان ۱۷ کیلوگرم گوشت قرمز دامی را که بدون هویت ذبح و تاییدیه سلامت مصرف بود، عرضه آن را تایید نکرده و تخلف برای رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی محرز شد.

وی گفت: تحت نظارت ضابطان حاضر در گشت مشترک با دستور رئیس شعبه تعزیرات، گوشت‌های غیر بهداشتی جمع آوری و روند معدوم سازی انجام و پرونده تعزیری برای قصاب متخلف تشکیل شد.