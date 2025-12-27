به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مهدی داودیان نیکوکار یزدی به مناسبت شب آرزو‌ها و به نیت شادی روح مادر مرحوم خود، با حضور در ستاد مردمی دیه استان، مبلغ ۲۵ میلیون تومان را برای مشارکت در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد اهدا کرد.

وی با اشاره به اینکه کمتر از یک سال از درگذشت مادرش می‌گذرد، گفت: شب آرزو‌ها شبی است که دل‌ها به امید اجابت دعا‌ها آرام می‌گیرد و من خواستم در چنین شبی، سهم کوچکی در گره‌گشایی از زندگی دیگران داشته باشم و این مبلغ را به نیت شادی روح مادرم اهدا کردم.

این نیکوکار افزود: آرزو دارم ثواب آزادی زندانیان غیرعمد، ره‌توشه‌ای باشد برای روح آن عزیز از دست‌رفته و زمینه بازگشت چند خانواده به آرامش را فراهم کند.