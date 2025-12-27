در مراسمی از علی طالش حسینی و امیر حسین زنجانی، قهرمانان مسابقات جهانی فیتنس چلنج ۲۰۲۵ عربستان در رامسر تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ طی آیینی در سالن اجتماعات فرمانداری رامسر، از علی طالش حسینی و امیر حسین زنجانی، قهرمانان مسابقات جهانی فیتنس چلنج ۲۰۲۵ عربستان تقدیر شد.

مسلم قبادیان فرماندار رامسر در این مراسم با بیان اینکه قهرمانان جهانی ورزش سرمایه‌های اجتماعی شهرستان هستند، گفت: این دو ورزشکار و سایر قهرمانان، الگویی برای همه کسانی هستند که ورزش حرفه‌ای دنبال می‌کنند و با تمرینات مستمر به این جایگاه رسیده‌اند.

وی افزود: در اولین جلسه شورای اداری نیز از این قهرمانان تجلیل خواهیم کرد و همه دستگاه‌های اجرایی موظف به حمایت از ورزش و قهرمانان هستند.

فرشید اکبری، رئیس هیات بدنسازی و پرورش اندام رامسر نیز گفت: این ورزشکاران محجوب، پرتلاش و با اخلاق توانستند عنوان قهرمانی مسابقات جهانی فیتنس چلنج را کسب کنند و باعث افتخار ورزش کشور شوند.

وی اضافه کرد: حمایت‌های نماینده عالی دولت و زیرساخت‌های مناسب رامسر، پشتوانه‌ای محکم برای افتخارآفرینی و همگانی‌سازی ورزش است.