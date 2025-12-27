به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این پویش، همزمان با ایام الله میلاد نور میلاد جوادالائمه علیه السلام (روز پسر) تا میلاد امیرالمؤمنین علیله السلام (روز پدر) اقدام به برگزاری پویش سراسری بوسه بر دستان پدر (بهترین بابای دنیا) کرده است.

علاقه‌مندان در هر جای دنیا، می‌توانند با خلق آثار هنری و ادبی درباره گرامیداشت مقام پدر به صورت شعر، داستان، نقاشی، سرود و تولیدات چند رسانه‌ای و ارسال آن برای پویش سراسری بوسه بر دستان پدر (بهترین بابای دنیا) در این پویش شرکت کنند.

مهلت ارسال آثار تا ۲۷ دیماه ۱۴۰۴ سالروز مبعث پیامبر گرامی اسلام (ص) تعیین شده است و علاقه مندان می‌توانند با مراجعه به نشانی اینترنتی B ۲ n.ir/uf ۸۲۸۴ یا اسکن کردن بارکد نشانی دبیرخانه پویش، آثار خود را بارگذاری کنند.

مراسم اختتامیه و اهداء جوایز برگزیدگان در چهاردهم بهمن ۱۴۰۴ در آستانه نیمه شعبان و میلاد مهدی موعود (عج) برگزار و از برگزیدگان بخش های: خانواده‌های مشارکت کننده، پدران الگو، فرزندان برگزیده، فعالان فرهنگی و رسانه‌ای برگزیده و آثار برتر با اهداء تندیس ویژه «دست‌های امن پدر»، لوح سپاس و جوایز ارزنده نقدی تجلیل می‌شود.