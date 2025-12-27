در آذر ماه ۱۴۰۴ نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های کشور به ۴۲.۲ درصد رسیده که نسبت به همین آمار در ماه قبل، ۱.۸ واحد درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های ایرانی به شرح زیر است:

شاخص قیمت

در آذر ماه ۱۴۰۴ شاخص قیمت مصرف کننده خانوار‌های کشور به عدد ۴۳۵.۱ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۴.۲ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۵۲.۶ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۲.۲ درصد افزایش داشته است.

تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در آذر ماه ۱۴۰۴ تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور، ۵۲.۶ درصد بوده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین، ۵۲.۶ درصد بیشتر از آذر ماه ۱۴۰۳ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده­اند. تورم نقطه به نقطه آذر ماه ۱۴۰۴ در مقایسه با ماه قبل، ۳.۲ واحد درصد افزایش داشته است.

تورم ماهانه خانوار‌های کشور

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در آذر ماه ۱۴۰۴ تورم ماهانه خانوار‌های کشور برابر ۴.۲ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۵.۵ درصد و برای گروه عمده «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات»، ۳.۴ درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه خانوار‌های کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. در آذر ماه ۱۴۰۴ نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های کشور به ۴۲.۲ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۸ واحد درصد افزایش یافته است.

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در آذر ماه ۱۴۰۴

نرخ تورم سالانه کشور در آذر ماه ۱۴۰۴ برابر ۴۲.۲ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۱.۲ درصد برای دهک­­ دهم، تا ۴۳.۷ درصد برای دهک­های اول و دوم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۲.۵ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۲.۲ واحد درصد) ۰.۳ واحد درصد افزایش داشته است. برای مشاهده اطلاعات تکمیلی به فایل پیوست مراجعه کنید.